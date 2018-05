I mercenari 4: confermata la produzione, le riprese al via nei primi mesi del 2019

Il franchise di Sylvester Stallone, I mercenari, avrà ufficialmente un quarto capitolo. L'idea di creare una jam session dei principali protagonisti dei 'picchiaduro' degli anni '80/'90 ha riscosso un grande successo e ora è arrivata la conferma che il quarto capitolo entrerà in produzione, con le riprese che dovrebbero cominciare ad inizio 2019.

Il primo film risale al 2010 e riuscì ad incassare 274 milioni di dollari a livello globale. Ancor meglio fece il sequel, sulla scia del successo commerciale del primo film, con un incasso pari a 315 milioni di dollari. Una lieve flessione si registrò con il terzo capitolo, che ottenne 214 milioni al botteghino. Nonostante la stanchezza mostrata dal terzo film, Sylvester Stallone ha sempre confermato la produzione di un quarto episodio del franchise.

Ora è arrivata anche la conferma ufficiale, dopo le parole di Randy Couture che facevano pensare ad un inizio delle riprese ad agosto. Come riportato da Deadline, il quarto film ha ottenuto il via libera dalla Millennium Films, che ha raggiunto un accordo molto importante con Dadi, per quanto concerne i diritti della distribuzione cinese.

Inoltre Millennium Films ha venduto i diritti del mercato cinese di Rambo 5, altro progetto sul quale Sly sta attualmente lavorando, insieme al ritorno, nelle vesti di Rocky Balboa, per Creed 2.

Al momento non si conoscono i dettagli della trama e neppure il casting. Arnold Schwarzenegger tempo fa disse che non sarebbe tornato. Chissà che non possa cambiare idea, magari con un ruolo di primo piano.

I fan di Stallone potranno trovarlo insieme a Dave Bautista in Escape Plane 2 e nel terzo film.