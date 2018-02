I Marvel Sudios hanno considerato l'idea di realizzare un film su War Machine

Prima che il Marvel Cinematic Universe diventasse l'universo vasto e popolato che è oggi, istavano sviluppando svariate pellicole e accarezzando numerose idee: tra queste un film su

Lo ha svelato in una nuova intervista, il co-sceneggiatore di Black Panther, Joe Robert Cole, che ha spiegato: "Avevo scritto un poliziesco Chinatown-style e mi hanno incontrato per parlarne. A quel meeting, mi hanno detto che stavano pensando di realizzare una pellicola dedicata a War Machine. Ho proposto loro la mia idea e loro l'hanno apprezzata ed ho iniziato a scriverlo ma hanno deciso, visto quel che stava capitando con Iron Man 3, che non sarebbero andati avanti con un film stand-alone su War Machine. Ma mi hanno comunque chiesto se fossi stato interessato ad entrare nel loro programma sceneggiatori, ed eccomi qui".

Il personaggio di War Machine ha debuttato nel primo Iron Man del 2008 con il volto di Terrence Howard. Dopo delle divergenze con Ike Perlmutter, Howard fu sostituito da Don Cheadle nel successivo Iron Man 2 in cui indossava finalmente l'armatura. Da allora è apparso in Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e sarà nel prossimo Avengers: Infinity War. E voi lo avreste visto un film stand-alone su di lui?