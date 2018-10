I Marvel Studios stanno preparando un film sugli Oscuri Vendicatori?

Chiaramente, con l'avvicinarsi della fine della Fase Tre con Avengers 4 a maggio 2019, i Marvel Studios stanno cercando di capire cosa fare con il proprio Marvel Cinematic Universe e come continuare l'intero progetto.

Secondo That Hashtag Show i Marvel Studios avrebbero commissionato numerosi progetti e svariate sceneggiature basate su varie idee e personaggi dell'enorme catalogo di personaggi della Casa delle Idee. Il sito precisa che non tutti diventeranno effettivamente un film, ma la Marvel starebbe esplorando varie opzioni tra quelle commissionate e/o proposte.

Tra queste ci sarebbe un film sugli Oscuri Vendicatori, i Dark Avengers. That Hashtag Show ha confermato che la Marvel avrebbe commissionato uno script sui Dark Avengers e avrebbe tra le mani già uno script pronto, ma non è chiaro, comunque, se procederà o meno con la realizzazione. Quindi non resta che attendere nei prossimi mesi chiarimenti sulla questione.

Gli Oscuri Vendicatori hanno debuttato nelle pagine dei fumetti a gennaio 2009, come creazione di Brian Michael Bendis. Dopo l'invasione segreta degli Skrull, nei comic-book originali la Terra perde speranza sugli Avengers e Norman Osborn, alla guida dei Thuderbolts, viene nominato nuovo direttore dello S.H.I.E.L.D., ora denominato H.A.M.M.E.R., e assembla un suo team di Vendicatori composto da Sentry, Ares e Noh-Varr e alcuni membri dei Thunderbolts 'mascherati' da membri originali degli Avengers, come Mac Gargan nel ruolo di Spider-Man, Moonstone nel ruolo di Capitan Marvel, Bullseye nel ruolo di Occhio di falco, Daken come Wolverine e lo stesso Osborn nell'armatura di Iron Patriot.