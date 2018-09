I Marvel Studios renderanno Scarlet Witch una mutante?

Mentre scriviamo, nonostante l'accordo tra Disney e Fox, nel Marvel Cinematic Universe non esistono ancora i mutanti. Sicuramente verranno introdotti i mutanti in quest'universo nei prossimi anni, ma per ora non ve n'è traccia.

Ma sappiamo che i personaggi di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e di Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) hanno fatto il loro debutto nel 2015 in Avengers: Age of Ultron. All'epoca, i diritti dei due personaggi appartenevano sia alla stessa Marvel che alla Fox: la prima poteva includerli nei propri film senza citare i mutanti e gli X-Men, la seconda poteva inserirli senza citare i Vendicatori. Ed è quel che è successo, con Scarlet Witch che nell'Universo Cinematografico della Marvel non è né figlia di Magneto ma nemmeno una mutante.

Questo cambierà in seguito all'accordo tra Disney e Fox? ScreenRant ha notato che in un libro ufficiale dei Marvel Studios si lascia intuire che il Barone von Strucker ha semplicemente attivato, tramite lo scettro di Loki, un potere "nascosto" all'interno di Wanda Maximoff, e che dunque potrebbe essere effettivamente una mutante. Questa potrebbe essere una mossa interessante quanto geniale per collegare Wanda, in futuro, ai mutanti. Vi terremo aggiornati a riguardo.