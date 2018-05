I Marvel Studios procedono con il film sugli Eterni: ingaggiati gli sceneggiatori

Era partito tutto come un rumor, e poi è stato semi-confermato dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, in una recente intervista. Ora il The Hollywood Reporter afferma che i Marvel Studio stanno procedendo con la pellicola incentrata sui personaggi degli Eterni.

Per questo, svela il sito, i Marvel Studios avrebbero ingaggiato ben due sceneggiatori: Matthew e Ryan Firpo. Il duo è conosciuto per aver scritto Ruin, un dramma di guerra entrato nella Black List del 2017; la Black List raccoglie le sceneggiature più acclamate ma ancora non prodotte ad Hollywood. Da allora la sceneggiatura è stata acquisita ed ora diventerà un film con Justin Kurzel alla regia e Gal Gadot protagonista.

Gli Eterni sono degli esseri manipolati geneticamente dai Celestiali (quest'ultimi apparsi già in Guardiani della Galassia), che combattono i loro acerrimi nemici: i Devianti. A guidare gli Eterni c'è Ikaris, uno dei più potenti della sua razza. I personaggi degli Eterni entrerebbero a far parte, cosi, del sempre più vasto Marvel Cinematic Universe nella prossima Fase Quattro dei Marvel Studios.

Non è chiaro quando la pellicola degli Eterni possa uscire, per il momento. Altri progetti annunciati sono Guardiani della Galassia vol.3, Black Panther 2 e una pellicola stand-alone totalmente incentrata sul personaggio della Vedova Nera. Oltre ad Ant-Man and the Wasp (in arrivo ad agosto in Italia), la Marvel ha in uscita nel 2019 Captain Marvel, Avengers 4 e Spider-Man: Homecoming 2.