I Marvel Studios ci mostrano l'evoluzione degli eroi nella speciale 10 Year Challenge!

Una delle più popolari challenge di questo 2019 è senza dubbio la 10 Year Challenge, in cui utenti da ogni parte del mondo condividono foto in grado di evidenziare i propri cambiamenti nel corso del tempo. Ora, anche i Marvel Studios si sono fatti contagiare dalla viralità del fenomeno, mostrandoci l'incredibile evoluzione di vari eroi del MCU!

Le immagini sono state postate sul profilo Twitter ufficiale della celebre casa di produzione. In esse, possiamo assistere agli Avengers al gran completo, oltre a memorabili comprimari, che ci mostrano come, in questi dieci anni di Marvel Cinematic Universe, vi sia stato un cambiamento impensabile sia da un punto di vista estetico che caratteriale da parte di ciascuno dei personaggi.

Ecco quindi Tony Stark (che ha esordito nel 2008 con Iron Man, capostipite dell'intero MCU), mentre mostra, con il carisma tipico di Robert Downey Jr., il missile Jericho ai suoi possibili compratori. All'epoca, il genio, miliardario, playboy, filantropo era specializzato nella vendita di armi: la stessa attività che ne ha col tempo decretato la caduta e la successiva rinascita nei panni dell'incredibile eroe corazzato. Ora, dopo aver preso parte ad ulteriori avventure da solista, aver combattuto battaglie assieme ad altri supereroi e aver fatto da mentore ad un amichevole supereroe di quartiere, il nostro eroe si ritrova sperduto e desolato all'interno di un'astronave aliena. Solo il destino saprà dirci chi, se mai verrà, potrà salvarlo.

E che dire di Captain America, magistralmente interpretato per oltre 8 film dal grandioso Chris Evans? La Sentinella della Libertà è senza dubbio uno degli eroi che più sono maturati nel corso di 10 anni di MCU. Presentatoci quale fragile, ma tenace ragazzo desideroso di arruolarsi nell'esercito, Steve Rogers è stato scelto per prendere parte al Progetto Supersoldato, che l'ha efficacemente reso un simbolo per la nazione e un eroe per il mondo. Dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale, essere rimasto congelato a seguito di un eroico sacrificio ed essersi risvegliato ai giorni nostri, l'eroe a stelle e strisce ha continuato a servire il proprio paese e i propri ideali come leader degli Avengers, contro quelle minacce impossibili da affrontare per un solo eroe. Ora, con il supergruppo ufficialmente diviso e un universo dimezzato, Cap si prepara ad affrontare la sua più pericolosa battaglia.

Entrato nel MCU come guerriero sbruffone e arrogante, Thor (il Principe di Asgard, nei cui panni si è calato l'australiano Chris Hemsworth) è stato al centro di un'evoluzione affascinante, epica e mitologica al tempo stesso. Giudicato indegno dal Odino (Padre degli Dei), il personaggio è stato temporaneamente privato dei propri poteri e del proprio martello Mjölnir, salvo poi redimersi e affermarsi quale eroe umile e disposto a sacrificarsi per il prossimo. Con il suo carattere nobile e volenteroso, Thor ha militato tra gli Avengers fino a poco tempo prima della loro rottura, viaggiando per il cosmo e proteggendoci da minacce lontane in altri Regni. In seguito alla distruzione di Asgard, la propria terra natia, durante il Ragnarok, Thor ha avuto modo di affermarsi quale unico e possente Dio del Tuono dell'Universo Marvel.

Presentataci come una delle più letali e sensuali supereroine del pianeta, la Vedova Nera di Scarlett Johansson è un personaggio tragico, con un oscuro passato alle spalle. La sua è una vita caratterizzata dalla perdita e da una scaltrezza ineguagliabile. Neo-redenta dopo aver abbandonato la propria storia al KGB, la rossa Natasha Romanoff ha attraversato diverse fasi esistenziali, che l'hanno vista passare da letale agente dello S.H.I.E.L.D. a membro fondatore degli Avengers, da superspia a fuggitiva in giro per il mondo.

Clint Barton è lo scanzonato arciere, interpretato da Jeremy Renner, nonché il leale e fedele membro degli Avengers dalla mira infallibile. Presentato nel primo Thor, ma approfondito col primo crossover della saga, Occhio di Falco è un eroe e padre di famiglia, disposto a tutto pur di garantire la sicurezza dei propri cari. Contraddistinto da una pungente vena di ironia, l'agente Barton è l'uomo perfetto su cui poter contare al momento giusto, anche per trovare riparo nella sua inusuale e segretissima fattoria di famiglia.

Nick Fury è la vera e propria incarnazione cinematografica e supereroistica di Samuel L. Jackson. Ferreo, tenace, determinato a portare a termine qualsiasi obiettivo, l'ex-direttore dello S.H.I.E.L.D. è colui che più di tutti ha creduto nella riuscita di un'idea (il Progetto Avengers) destinata a riunire in un'unica supersquadra gli Eroi più Potenti della Terra. Pur vedendo attraverso un solo occhio, Fury è, paradossalmente, uno degli individui più svegli e lungimiranti che l'umanità abbia mai conosciuto.

Allo stesso modo, l'agente Coulson di Clark Gregg è una di quelle persone che, più di altre nel proprio mestiere, hanno saputo conferire una grande dose di umanità all'ambiente circostante. Vero e proprio collante di tutti i film della cosiddetta Fase 1 del MCU, Phil Coulson è lo scaltro e avvincente eroe di tutti i giorni, che combatte per la giustizia anche senza disporre di alcun superpotere.

Sono quindi tanti gli eroi, i cattivi e i comprimari a cui è stata concessa l'opportunità di evolvere, nel corso di questi dieci, lunghi anni di avventure supereroistiche: Hulk, Spider-Man, Loki, Scarlet, Bucky, Star-Lord, Visione, War Machine... la lista è realmente infinita! Ad essere cambiato più di tutti è però lo stesso Marvel Cinematic Universe, capace di reinventarsi continuamente, pur senza perdere il proprio, immancabile tratto distintivo, in grado di fidelizzare a sé centinaia di migliaia di fan in giro per il mondo.

E voi, avete una personale preferenza, tra questa lunghissima lista di eroi?