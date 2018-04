I Marvel Studios hanno già programmato film da qui al 2025!

Stiamo ancora godendo dell'ultima avventura rilasciata dai Marvel Studios, Avengers: Infinity War, e ora il Presidente degli Studios, Kevin Feige, lancia la bomba: i piani dei Marvel Studios sono già programmati da qui al 2025!

Feige, oltre a presiedere i Marvel Studios, è anche la mente dietro a tutto l'impianto del Marvel Cinematic Universe. E i suoi piani per il futuro sono grandi, come riportato da Comicbook.com:

"Noi sogniamo in grande ai Marvel Studios. Abbiamo grandi aspirazioni, tanto da raccontare. Ci sono ancora elementi chiave da trattare, per molti dei personaggi dei fumetti che abbiamo trattato, ma che non hanno ancora visto la luce. Anche per alcuni di loro che hanno già avuto tre o quattro film. È una straordinaria ricchezza di materiale creativo da cui attingere."

Queste dichiarazioni di Feige ci dicono che non solo, come già sapevamo, Avengers: Infinity War e Avengers 4 chiuderanno gli ultimi 10 anni di MCU, ma che lo stesso universo cinematografico è tutt'altro che finito, anzi!

Feige ha aggiunto, infatti: "Non significa che l'MCU sta per finire, significa che la narrativa che è iniziata quando abbiamo cominciato, 10 anni, fa avrà una conclusione."

Noi, l'inizio della fine l'abbiamo già visto: e voi? Siete già andati a vedere Avengers: infinity War?