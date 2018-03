I Marvel Studios annunciano sei nuovi film fino al 2022

Con Avengers: Infinity War in arrivo in tutto il mondo questo aprile, iiniziano a pensare al futuro e lo fanno annunciando delle nuove date di uscita che si affiancano a quelle già annunciate.

Ricordiamo che, in precedenza, la Marvel aveva annunciato tre date di uscita per il 2020: 1° maggio 2020, 31 luglio 2020 (precedentemente 7 agosto) e 6 novembre 2020. Adesso lo studio ha confermato altre sei date di uscita per dei progetti - ovviamente - ancora senza un titolo:

7 Maggio 2021

30 Luglio 2021

5 Novembre 2021

18 Febbraio 2022

6 Maggio 2022

29 Luglio 2022

Il "contenuto" di questi progetti, ovviamente, top-secret ma sul web sono già partite le speculazioni.

Ricordiamo che dopo Infinity War, in arrivo ad aprile, sarà la volta di Ant-Man and the Wasp per questo luglio. Nel 2019, invece, sono previsti il film su Captain Marvel a marzo, Avengers 4 a maggio e, infine, il sequel di Spider-Man: Homecoming (prodotto con Sony Pictures) per luglio.

Noi di Everyeye.it - come di consueto - vi terremo aggiornati su qualsiasi novità e invitiamo i lettori a fare una possibile fan-lista dei titoli e dei personaggi che vorrebbero vedere sul grande schermo in queste date. Sia che siano sequel che nuovi stand-alone su personaggi inediti!