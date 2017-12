I Love You, Daddy: Louis C.K. sta riacquistando i diritti del suo ultimo film

, ultimo film scritto e diretto da, sarebbe dovuto approdare in sala lo scorso novembre con The Orchard, ma le accuse di molestie al comico avevano fatto saltare tutti i piani.

C.K. aveva dichiarato la veridicità di tutte le accuse e annunciato che avrebbe fatto “un passo indietro per avere il tempo di ascoltare”. L’immediata conseguenza di tale ammissione è stata l’abbandono da parte di HBO dei progetti che li vedevano collaborare, con FX che non ha ancora annunciato ufficialmente la separazione.

Oggi, Deadline riporta che Louis C.K. è al lavoro per riottenere i diritti di I Love You, Daddy. L’accordo prevede il versamento a The Orchard dei 5 milioni ricevuti per la distribuzione al Toronto International Film Festival, più i costi legati al marketing della pellicola e i soldi degli screener realizzati per la Awards Season.

Non è ancora chiaro se l’autore deciderà di distribuire il suo film personalmente, un po’ come avvenuto per la web serie Horace and Pete, diffusa direttamente sul sito ufficiale di Louis C.K. dietro un pagamento dell’utente. Nel cast sono presenti Chloe Grace Moretz, John Malkovich, Rose Byrne, Helen Hunt e l’abituale collaboratrice di C.K., Pamela Adlon.



Il film è incentrato sul rapporto tra Glen Topher (C.K.) e la figlia (Moretz), che si innamorerà di un regista di 68 anni (Malkovich).