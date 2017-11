I Love You, Daddy: Louis C.K potrebbe realizzare il film via web

potrebbe avere il via libera per proiettare il suo film, I Love You, Daddy , sul suo sito internet. Il rilascio del film in sala, previsto per il, è stato cancellato dopo le accuse di molestie sessuali che recentemente lo hanno travolto.

The Orchard, il distributore indipendente che doveva occuparsi del rilascio nelle sale cinematografiche di I Love You, Daddy, ha cancellato la programmazione del film un giorno dopo l'uscita dell'inchiesta del New York Times che sta coinvolgendo man, mano sempre più nomi di Hollywood.

Adesso è uscita la notizia che il film potrebbe comunque essere rilasciato; la soluzione starebbe questa, secondo quanto riportato da THR: The Orchard, compagnia sussidiaria della Sony Music Entertainment (che pagò i diritti di distribuzione del film per 5 milioni di dollari al Toronto Film Festival di quest'anno), potrebbe restituirli indietro a Louis C.K e sembra che lui abbia accettato di riprendere il film.

La pellicola, dal contenuto controverso, parla dell'avventura di una diciassettenne, interpretata da Chloe Grace Moretz, con il regista sessantottenne interpretato da John Malkovich. Proprio a causa della storia - e dei fatti che stanno coinvolgendo Louis C.K. - portare il film davanti al grande pubblico potrebbe risultare difficile; nonostante ciò, il regista, sempre secondo quanto riportato da THR, avrebbe in mente di rilasciarlo attraverso il suo sito internet.

I dettagli della vicenda non sono ancora chiarissimi, vi aggiorneremo qualora ci fossero delle novità riguardo il release di I Love You, Daddy.