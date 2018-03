I look, i personaggi e nuove rivelazioni di Deadpool 2 nei motion poster su Twitter

Nei video in movimento pubblicati sulla pagina ufficiale di Twitter, vengono diffuse nuove informazioni sui personaggi, tra gli altri, di Domino, Vanessa, Negasonica, e i loro nuovi look. Tra i personaggi non è presente Cable ma dal momento che questi video si concentrano sui personaggi femminili è possibile che ne vengano rilasciati degli altri in seguito. Deadpool 2 vede Ryan Reynolds tornare nei panni di Wade Wilson/Deadpool, insieme a Morena Baccarin nei panni di Vanessa e Josh Brolin in quelli del villain, Cable. Nel cast anche T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Zazie Beetz e Jack Kesy. Ryan Reynolds nel 2017 ha recitato nelle pellicole Life - Non oltrepassare il limite di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson, e Come ti ammazzo il bodyguard di Patrick Hughes, al fianco di Samuel L. Jackson e Gary Oldman. Per David Leitch si tratta del terzo film diretto in carriera dopo aver esordito nel 2014 con John Wick e aver diretto nel 2017 Atomica Bionda , con protagonista il premio Oscar Charlize Theron. David Leitch prima di passare alla regia ha avuto un passato come stunt-man e attore in diversi titoli di Hollywood.

