I LEGO set di Avengers: Infinity War mostrano una versione 'inaspettata' di Iron Spider

Diamo una prima occhiata al nuovo LEGO set di Avengers: Infinity War , il cinecomic Marvel Studios diretto da. C'è un inaspettato upgrade di Iron Spider e molto altro!

Alla fine di Spider-Man: Homecoming, abbiamo dato una prima occhiata al nuovo costume di Spidey e ora il nuovo set LEGO ci mostra un grande upgrade che gli amanti dei fumetti adoreranno.

Avengers: infinity War arriva in sala il 25 aprile in Italia e adesso l'hype sta salendo, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana: non manca poco, ma nemmeno troppo al release del film corale sui Vendicatori!

Le mini-figure LEGO ci mostrano Captain America, Black Widow, Thanos, Proxima Midnight, gli Outriders e Spider-Man. Tuttavia, quella che cattura maggiormente l'attenzione è proprio quella del "bimbo-ragno" perché la nuova tuta disegnata da Iron Man mostra quattro ulteriori braccia, proprio come si vede nel costume indossato da Peter Parker nelle run a fumetti di Civil War.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Che ve ne pare? Queste mini-figure vi piacciono? Qual è la vostra preferita? Ditecelo nei commenti!

Avengers Infinity: War al cinema dal 25 aprile.