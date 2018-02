I Kill Giants, ecco il poster ufficiale dell'adattamento diretto da Anders Walter

È stato rilasciato quest'oggi il primo, bellissimo poster ufficiale dell'atteso I Kill Giants , adattamento cinematografico dell'omonima graphic novel didiretta dae con protagonista

La protagonista di I Kill Giants è Barbara, ragazza intelligente e solitaria che vive un rapporto complicato con la sorella maggiore, Karen, impegnata nel prendersi cura di lei e del fratello. A interessarsi al comportamento di Barbara arriva poi la psicologa della scuola, Mrs. Mollé, dato che Barbara è ossessionata dall'idea di uccidere i giganti. Una volta messa davanti alle sue paure e alla verità, la ragazza potrà però affrontare tutti i suoi demoni senza bisogno di rifuggire la realtà.



I Kill Giants vedrà nel cast anche Madison Wolfe, Zoe Saldana, Neol Clarke, Jennifer Ehle, Sydney Wade, Rory Jackson e Ciara O'Callaghan, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 23 marzo 2018.



La giovane Madison Wolfe ha partecipato alle serie tv True Detective e The Astronaut Wives Club, mentre al cinema ha recitato, tra gli altri film, in L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo, Joy e L'evocazione - The Conjuring. Imogen Poots è nota per aver preso parte a numerose pellicole come V per Vendetta, Jane Eyre, Need for Speed e Non buttiamoci giù.

L'attesa per i fan del fumetto è insomma. davvero molto alta.