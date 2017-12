I fratelli Safdie dirigeranno il remake della commedia action 48 ore

Saranno i fratelli, registi di, a dirigere il remake dell'action comedy 48 ore, progetto targato Paramount Players. Il film originale, uscito nelle sale nel 1982 con la regia di, vedeva per protagonisti due star dell'epoca come, ed ebbe un grande successo al botteghino.

Nel film del 1982 il detective Jack Cates (Nick Nolte) è sulle tracce di un pericoloso criminale (James Remar), evaso di prigione e fuggito con una ragazza in ostaggio. Per cercare di catturarlo si rivolge ad un altro dei membri della banda, Reggie Hammond (Eddie Murphy), attualmente in carcere. Per farsi aiutare gli viene concesso di tenerlo fuori di prigione per due giorni ma le cose non andranno come previsto.

Il cast del film comprendeva Eddie Murphy, Nick Nolte, Annette O'Toole, Frank McRae, James Remar, David Patrick Kelly e Sonny Landham.

Il remake di 48 ore verrà prodotto da Chernin Entertainment, in collaborazione con Oscar Boyson e Sebastian Bear-McClard, e sceneggiato da Josh Safdie, Ronald Bronstein e Jerrod Carmichael.