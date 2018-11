I fratelli Russo volevano un costume particolare per Spider-Man in Civil War

Quando si è trattato di re-introdurre il personaggio di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe in Captain America: Civil War, a quanto pare, i fratelli Russo avevano una particolare visione di come sarebbe stato il supereroe sul grande schermo.

Il concept artisti Ryan Meinerding, infatti, ha svelato che, inizialmente, i fratelli Russo volevano l'Uomo Ragno con un costume rosso... e nero! "Ho cercato di omaggiare la loro visione del costume nella Iron Spider di Infinity War" ha spiegato l'artista "So che i Russo hanno sempre voluto il costume rosso e nero per Spider-Man per il suo debutto in Civil War".

Nel kolossal della Marvel, Steve Rogers è al comando della nuova squadra degli Avengers, intenti a proseguire la loro lotta per salvaguardare l’umanità. Ma, quando un altro incidente internazionale in cui sono coinvolti gli Avengers provoca dei danni collaterali, le pressioni politiche chiedono a gran voce l’installazione di un sistema di responsabilità, presieduto da un consiglio d’amministrazione che sorvegli e diriga il team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers in due fazioni: una è capeggiata da Steve Rogers, il quale desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze governative, mentre l’altra è guidata da Tony Stark, che ha sorprendentemente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal governo.