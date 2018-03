I fratelli Russo sulle scene d'azione di Infinity War e... Avengers 4, nuovo spot

I fan deisono impazienti: domani arriverà il nuovo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War che accompagnerà gli appassionati fino all'uscita nelle sale cinematografiche, in Italia previsto per il 25 aprile prossimo.

"Diremo questo: amiamo uno storytelling maturo. Amiamo uno storytelling drammatico" affermano i fratelli Russo riguardo Avengers: Infinity War, in attesa del trailer "Apprezziamo i conflitti e le poste in gioco. Senza poste in gioco, non c'è un valore alla storia. Se guardate tutto il Marvel Cinematic Universe, e prendete tutta la storia, questo capitolo è il climax. E la posta in gioco stavolta sarà molto più alta delle altre volte, dieci volte superiore".

Ed i fan delle grosse scene d'azione non resteranno delusi. I due hanno spiegato che, come la battaglia in aeroporto in Captain America: Civil War, anche stavolta ci sarà una sequenza d'azione enorme, la più gigantesca dell'intero Marvel Cinematic Universe: "Abbiamo un equivalente, ancora più grosso.". Con un villain come Thanos, era strano non avere una sequenza d'azione spettacolare e gigantesca!

Infine i due hanno parlato del misterioso Avengers 4 in arrivo nel 2019: "Il nostro approccio, cosi come quello degli sceneggiatori, è sempre stato lo stesso. Nello stesso modo in cui The Winter Soldier era legato a Civil War, Civil War lo sarà ad Infinity War. E anche questi due film lo saranno. C'è un filo narrativo che li collega, ma allo stesso tempo, c'è un'indipendenza per quanto riguarda l'esperienza e dove procederà la trama. Non saranno due parti, penso che questa nozione venga dalla Marvel, la quale aveva deciso di fare due parti perché questo sarebbe stato il climax dell'intero universo. Ma, sviluppandoli, abbiamo capito che non erano due parti dello stesso film ma due espressioni singolari. Ecco quel che è accaduto".