I Fratelli Russo sul titolo di Avengers 4 e il loro futuro alla Marvel

Dopo le dichiarazioni su Avengers: Infinity War , in arrivo ad aprile in Italia, ihanno parlato, seppur brevemente, anche del quarto film suiche debutterà sul grande schermo a maggio 2019.

Questo quarto episodio - che seguirà Avengers: Infinity War - era titolato originariamente Avengers: Infinity War - Part II, ma da allora il titolo è stato cambiato e tenuto top-secret. Parlandone in una nuova intervista, i fratelli Russo svelano quando conosceremo il titolo ufficiale della pellicola: "Sicuramente il titolo del quarto film è inerente alla storia. Lo terremo nascosto finché non pensiamo che sia arrivato il momento giusto e che il pubblico abbia assorbito il terzo film a sufficienza".

I due, inoltre, svelano se continueranno a collaborare con i Marvel Studios anche dopo la release del quarto film oppure chiuderanno in quel modo la loro collaborazione con lo studio: "Il nostro rapporto con la Marvel è stata una delle collaborazioni creativamente più forti della nostra carriera. Siamo orgogliosi dei film che abbiamo fatto con loro e ci siamo divertiti molto a girarli. Non abbiamo parlato riguardo la possibilità di fare qualcos'altro dopo di questi due, ma semplicemente perché abbiamo ancora un mucchio di lavoro da fare a riguardo. Anche se sta costruendo un universo condiviso con tanti film negli anni, la Marvel ha una gran bella attitudine del concentrarsi su di una pellicola alla volta. E noi siamo, certamente, aperti a collaborare con loro di nuovo in futuro".