I fratelli Russo sul ruolo di Captain America ed i rumor di Avengers: Infinity War

C'è un motivo seè il più atteso cinecomic dell'anno, e lo sanno bene i loro registi,che, nelle interviste, devono fare i conti con ogni tipo di domanda e, qualche volta, smentire (o perché no?) i rumor che appaiono in rete.

Riguardo la voce di corridoio che vorrebbe Chris Evans a.k.a. Captain America adottare il nickname di Nomad - rumor, per'altro, già smentito dai registi tempo fa - i due hanno ribadito: "Penso abbiamo già affrontato la questione, non è una sorpresa che i fan abbiano avanzato questa ipotesi, e credo che nel trailer si veda che stia 'sposando' lo spirito di Nomad. E' sempre stata la nostra intenzione quella di de-costruire il personaggio. E' quel che ci piace, è quel che troviamo interessante. Con un personaggio come Captain America, devi affrontare il concept di chi sia in quanto la sua identità è legata alla sua nazione. Quindi abbiamo pensato che potesse essere avvincente vederlo entrare in conflitto con la sua identità, con la nazione. Quindi la nozione è - come lo abbiamo lasciato alla fine di Civil War - di un personaggio senza nazione".

I Russo hanno anche risposto riguardo le teorie dei fan che vorrebbero il viaggio nel tempo incluso in Infinity War e in Avengers 4: "Oh, siamo fan di quella tecnica. Ritorno al futuro... ascoltate ci sono sempre delle foto dal set che arrivano in rete, e iniziano delle speculazioni a riguardo. Certo c'è una sequenza di cinque minuti in Civil War incentrata su di una nuova tecnologia che è stata messa lì per una ragione ben specifica. Quindi se tornate indietro e riguardate quel film, potreste avere un indizio sulla direzione che stiamo intraprendendo.". Non c'è bisogno di aggiungere altro... riguardate i primi minuti di Captain America: Civil War e capirete.

Infine i due hanno scherzato sulla possibilità di aver girato delle sequenze 'false' per depistare i fan: "Siamo troppo pigri per girare delle sequenze che poi non saranno nel film".