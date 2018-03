I fratelli Russo sul ruolo di alcuni dei protagonisti di Avengers: Infinity War

Con l'arrivo, domani, del secondo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War , iniziano ad arrivare anche alcuni dettagli dalla pellicola targata, in arrivo in Italia il prossimo 25 aprile.

In particolare, i fratelli Russo hanno parlato dei ruoli di alcuni dei personaggi principali di Avengers: Infinity War. Parlando del Dottor Strange (Benedict Cumberbatch), i due svelano: "L'universo di Dr. Strange, come quello di molti altri personaggi, sarà integrato in questo film. E per lui sarà un viaggio personale visto che è possessore di una delle Gemme e Thanos la reclamerà, quindi lo affronterà. ".

Senza svelare troppo - e forse per questo è totalmente assente dal marketing -, i due hanno spiegato anche cosa accadrà a Occhio di falco (Jeremy Renner): "Provenendo da Civil War, Clint si ritroverà nella stessa posizione di Cap o di Falcon. E anche Ant-Man. Da Civil War, i personaggi che erano dalla parte di Cap hanno preso delle decisioni, altri ne hanno prese altre che li hanno portati in sentieri differenti. Quindi Occhio di falco ha il suo viaggio solitario nel film. Ha avuto una reazione piuttosto unica agli eventi di quel film".

"Parlano dei Guardiani, dobbiamo onorarli, dobbiamo portare il loro tono nel film, ma farli anche funzionare con il resto della pellicola" affermano i due riguardo i Guardiani della Galassia "Hanno un gran ruolo in Infinity War ed hanno un collegamento emotivo con il film". E invece Thor (Chris Hemsworth)? "Tra Ragnarok e questo Infinity War, Thor avrà un arco narrativo avvincente, lui è un personaggio affascinante. E' un personaggio importante per l'Universo della Marvel. Siamo amanti di quel che ha fatto Taika con il personaggio, troviamo - come filmaker - che unire pathos e umorismo offra un'esperienza migliore per i fan. E Taika ha fatto un ottima lavoro con Ragnarok. Ed ora prendiamo quel Thor e gli facciamo affrontare un arco narrativo avvincente".