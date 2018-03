I fratelli Russo stuzzicano i fan: il trailer di Avengers: Infinity War sta arrivando

Quando arriverà il secondo full trailer ufficiale di Avengers: Infinity War ? Con l'uscita americana fissata per il 27 aprile (da noi il 25), è chiaro che non siamo poi cosi lontani dal poterlo vedere.

Ed infatti, secondo le ultime voci di corridoio, il trailer dovrebbe debuttare questo venerdì, in concomitanza con il lancio delle prevendite del film. Ma un nuovo tweet criptico dei fratelli Russo - lo trovate dopo il salto - ha stuzzicato non poco i fan. Insomma, a giudicare dal tweet (che in realtà, riprende un meme famoso proprio di Avengers: Infinity War lanciato su Reddit) il secondo trailer sta arrivando e, secondo le speculazioni, potrebbe già debuttare nella giornata di domani. Ovviamente noi vi terremo aggiornati a riguardo.

In uscita a fine aprile in Italia, Avengers: Infinity War includerà nel suo cast Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Letitia Wright, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Winston Duke. Dal cast di Guardiani della Galassia arriveranno Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket. Thanos sarà interpretato da Josh Brolin.

Diretto dai fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War) e prodotto da Kevin Feige dei Marvel Studio, il film è stato scritto da Christopher Markus & Stephen McFeely.