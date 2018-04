I fratelli Russo postano una bellissima foto di Robert Downey Jr. dal set di Infinity War!

Ieri Robert Downey Jr. ha compiuto 53 anni e i fratelli Russo, i registi di Avengers: Infinity War, hanno augurato un felice compleanno all'attore, usando il loro account Instagram.

Downey Jr. è un pilastro del Marvel Cinematic Universe sin dalla sua prima apparizione nei panni di Tony Stark in Iron Man, avvenuta nel 2008. L'MCU compirà dieci anni a maggio. Robert È apparso in sette film Marvel, dopo Iron Man e la sua vicenda è sempre stata legata a quella del personaggio di Chris Evans, Capitan America.

Date un'occhiata all'immagine qui sotto, è splendida: in bianco e nero, mostra il nostro tony sul set di Avengers. Infinity War e la caption recita. "Inviamo tanto affetto a Robert per il suo compleanno!"

Tanti auguri anche da parte nostra, Robert!

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.