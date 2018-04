I fratelli Russo parlano di Thanos e di Iron Man in Avengers: Infinity War

L'attesa sta per finire. Mancano meno di due settimane all'arrivo nelle sale cinematografiche italiane di Avengers: Infinity War, atteso nuovo cinefumetto targato Marvel Studios, culmine 'e nuovo inizio' dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Ed in una nuova intervista, i due registi dietro l'atteso film, i fratelli Russo, hanno parlato in maniera più specifica del villain della storia, Thanos, interpretato dall'attore Josh Brolin: "Thanos è un personaggio virtualmente più indistruttibile di Hulk, dalla pelle invincibile. Proviene da un pianeta chiamato Titan. Molti anni prima degli eventi di questo film, il pianeta Titan stava affrontando un cataclisma. Non avevano più risorse e il pianeta era sovrappopolato. Thanos ha suggerito di eliminare metà della popolazione per permettere all'altra di sopravvivere. Naturalmente, la popolazione di Titan non ha preso in considerazione la sua idea, l'ha esiliato e l'ha chiamato il Titano Pazzo; Titan è finita per morire. Da allora va di pianeta in pianeta attraverso la galassia e spazza via metà della popolazione di ogni pianeta per riequilibrare l'universo".

Per farlo, Thanos si servirà delle Gemme dell'Infinito: "Quando sente delle Gemme, capisce che se recupera tutte le Gemme dell'Infinito potrà controllare l'intero universo. Schioccando le dita, potrà correggere permanentemente l'intero universo cancellando il 50% della vita. Stiamo parlando di una posta in gioco molto alta per i nostri eroi. Se gli Avengers sono stati formati per qualcosa, è sicuramente per impedire a Thanos di raggiungere il suo obiettivo".

E secondo i due registi, ad avere una speciale 'connessione' con il cattivo sarà Iron Man (Robert Downey Jr.): "Pensiamo che Iron Man abbia la connessione maggiore con lui perché Tony è un futurista ed ha predetto una minaccia come Thanos. Prima ancora di potergli dare un nome, era già nella sua testa".