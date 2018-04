I Fratelli Russo su Occhio di Falco in Avengers: Infinity War, nuovi spot televisivi

Avengers: Infinity War starà anche per debuttare nei cinema italiani (a partire dal 25 aprile), ma una domanda attanaglia i fan di tutto il mondo: dove è finito Clint Barton a.k.a. Occhio di falco?

Il personaggio di Occhio di falco, interpretato da Jeremy Renner, ha fatto il suo debutto in un cameo in Thor, per poi ottenere un ruolo principale in The Avengers del 2012; è tornato, con un ruolo maggiore, in Avengers: Age of Ultron e, successivamente, in Captain America: Civil War. Anche se annunciato in Avengers: Infinity War, di Occhio di falco nel marketing non c'è traccia.

I due registi della pellicola, i fratelli Russo, hanno cosi parlato apertamente (seppur brevemente) della questione in una nuova intervista, rassicurando i fan del personaggio: "Continuiamo a dire 'la pazienza è la virtù dei forti'. Non abbiamo dimenticato il due volte candidato agli Oscar Jeremy Renner. Abbiamo preparato una storia per lui a 'lungo'. Tutto verrà rivelato, state tranquilli".

Insomma, sembra proprio che Occhio di falco abbia uno dei ruoli più interessanti e, per questo, top-secret dell'intera operazione!

Nel frattempo, in attesa di vedere la pellicola sul grande schermo il prossimo 25 aprile, i Marvel Studios hanno diramato sul web due nuovi spot televisivi con qualche scena inedita che trovate all'interno di questa notizia.