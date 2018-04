I Fratelli Russo smentiscono le voci che vorrebbero Avengers 3 e 4 in realtà alternative

Le speculazioni sono una cosa all'ordine del giorno, quando si tratta di commentare film dall'impatto globale come Avengers: Infinity War e il suo sequel senza titolo, Avengers 4. Se ne sono dette tante e alcune voci riguardavano l'eventualità che i film fossero ambientati in realtà alternative.

I fratelli Russo, a questa speculazione hanno risposto, e hanno detto un perentorio NO! Non è così che andranno le cose in questi cinefumetti che stiamo per vedere. Le speculazioni hanno iniziato a girare online dopo l'uscita di alcuni scatti che ritraevano i protagonisti in eventi passati, sempre legati, ovviamente, all'MCU. Pertanto le voci su possibili implicazioni di tali scatti, hanno fatto il giro della rete. Cosa poteva voler dire per Avengers: Infinity War e per Avengers 4, si chiedevano i fan?

Tra le popolari teorie che sono uscite fuori, certamente una delle più intriganti è quella che voleva gli Avengers in realtà alternative. Tuttavia, in una recente intervista, Joe e Anthony Russo, hanno smentito questa eventualità:

"Non ci sono scenari del tipo "Se e ma". Tutto ciò che accade in questi film, accade in questi film. Non c'è nessuna potenziale realtà alternativa o parallela. Abbiamo voluto impegnarci molto sullo storytelling nel modo più completo possibile, proprio per non dare adito a potenziali speculazioni e, o incertezze che potessero far dire a qualcuno "eh, ma se....ecc... Non c'è nessun sogno, è tutto reale".

E Anthony Russo ha aggiunto alle parole del fratello, che volevano "onorare la storia e impegnarci" perché sapevano quanto fosse alta la posta in gioco.

Vedremo domani come avranno deciso di raccontarci il primo dei due capitoli finali sui Vendicatori.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 arriva domani al cinema in Italia.