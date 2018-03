I fratelli Russo hanno considerato l'opzione di includere gli eroi tv in Infinity War

Sebbene tutti i prodotti deisiano parte del Marvel Cinematic Universe , quasi mai il mondo cinematografico incontra quello televisivo. Una cosa che lascia da sempre un po' di amaro nella bocca degli appassionati della Casa delle Idee.

In una nuova intervista con il magazine francese Premiere, i fratelli Russo hanno svelato di aver considerato l'idea di includere alcuni degli eroi televisivi della Marvel in Avengers: Infinity War ma non è stato possibile.

"Abbiamo pensato ad ogni cosa" ammettono i due nell'intervista esclusiva "Ma avevamo già sessanta personaggi con cui narrare questa storia! Ed è già abbastanza difficile comunicare con Taika Waititi, Ryan Coogler, Scott Derrickson, Peyton Reed o James Gunn allo stesso momento, pensate aggiungere anche gli showrunner e la crew delle serie tv! Poi quest'ultime sono gestite da persone differenti, il che rende il tutto impossibile. Il nostro obiettivo è concentrarci sul mondo dei film e portare un finale a questa grande storia.".

Oltre alla spaccatura interna tra divisione cinematografica e televisiva, ben nota da tempo, c'è da dire che Infinity War è stato sviluppato ben due anni fa. Lo sviluppo di una pellicola e quello di una serie tv è differente; per intenderci, due anni fa la showrunner di Jessica Jones non sapeva nemmeno minimamente di cosa avrebbe trattato la seconda stagione e come sarebbe finita. Includerla in Infinity War senza sapere a che punto della sua vita si sarebbe trovata, avrebbe potuto creare dei problemi di continuity tra film e show. Insomma, per fare una cosa del genere ci vuole un piano ben delineato e, soprattutto, una riappacificazione tra le due divisioni.