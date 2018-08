I fratelli Russo forniscono un piccolo update su Avengers 4

Avengers: Infinity War è stato uno dei film più di successo e chiacchierati di quest'anno, e il suo sequel - titolato Avengers 4 per ora - è, di conseguenza, uno dei più attesi dell'annata cinematografica 2019.

Ad oggi sappiamo ancora poco e nulla su questo atteso Avengers 4. Sia i suoi registi, i fratelli Russo, che i Marvel Studios stanno tentando di mantenere la massima segretezza sul cinecomic, a cominciare dal suo titolo ufficiale che, ad oggi, non è ancora stato svelato, è avvolto nel più totale mistero ed è oggetto di speculazioni varie da parte degli appassionati di tutto il mondo.

Nel corso di una nuova intervista, i Russo hanno fornito un breve update sullo status di lavorazione del cinecomic affermando che hanno lavorato al progetto per tutta l'estate, e che la post-produzione dovrebbe durare per tutti i mesi invernali, con la conclusione confermata per il mese di marzo.

Un trailer dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno mentre il titolo ufficiale dovrebbe esser svelato dai Marvel Studios nei prossimi mesi. Ricordiamo che la Marvel distribuirà in tutto il mondo Captain Marvel a marzo 2019 e sarà la pellicola che anticiperà la release in tutto il mondo di Avengers 4. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.