I fratelli Russo elogiano la scelta di realizzare un film sulla Vedova Nera

Come ormai saprete da tempo, ihanno messo in cantiere (secondo le voci di corridoio per il 2020) una pellicola stand-alone dedicata totalmente al personaggio della Vedova Nera , che vedrànuovamente nei panni della letale spia assassina.

E la notizia di una pellicola dedicata all'eroina - per la quale, secondo i rumor, Scarlett Johansson percepirà un cachet altissimo - non ha entusiasmato soltanto i fan più accaniti dei fumetti della Marvel ma anche i fratelli Russo. I due hanno incluso il personaggio della Vedova Nera nel loro film di debutto nel Marvel Cinematic Universe, Captain America: The Winter Soldier, e nel successivo Captain America: Civil War. Non solo: i due l'hanno diretta anche nei prossimi Avengers: Infinity War e Avengers 4.

Da grossi fan del personaggio, i Russo hanno espresso tutta la loro eccitazione riguardo questo nuovo progetto durante un'intervista: "E' veramente eccitante. Siamo veramente felici. E' un personaggio ricco e interessante. C'è cosi tanto da esplorare con un personaggio che, inizialmente, era una villain. E Scarlett interpreta talmente bene quel personaggio che il pubblico è cosi legato a lei, che si dimentica della sua storia passato. Ci sono cosi tante storie avvincenti da raccontare riguardo un personaggio che ha un passato cosi oscuro".

Ricordiamo che sarà Jac Schaeffer a firmare la sceneggiatura.