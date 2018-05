I fratelli Russo confermano: Venom non è parte del Marvel Cinematic Universe

Probabilmente, se siete fan della Casa delle Idee, avete sperato fino all'ultimo che Venom, il nuovo film di Ruben Fleischer, facesse parte - anche se in gran segreto - del Marvel Cinematic Universe.

La pellicola con Tom Hardy è stata sviluppata dalla Sony Pictures, soltanto "in associazione" con la Marvel (come ricordato nel recente full trailer), ma nonostante questo le dichiarazioni della produttrice Amy Pascal in passato sono state piuttosto ambigue.

La Pascal aveva dichiarato, infatti, che Venom non sarebbe stato parte del Marvel Cinematic Universe ma che, tecnicamente, sarebbe stato parte dell'universo di Spider-Man: Homecoming. Una dichiarazione ambigua perché se ambientato nello stesso mondo di Homecoming, di fatto, avrebbe fatto parte anche del Marvel Cinematic Universe.

A mettere la parola 'fine' alle speranze dei fan sono stati i fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War. In una recente intervista, gli è stato chiesto di parlare del nuovo film di Venom ma i due hanno immediatamente stoppato la domanda spiegando "Venom è una proprietà Sony, non Marvel". Quindi, è chiaro: Venom sarà una pellicola a sé stante che non avrà nulla a che fare né con il Marvel Universe ma nemmeno con l'Uomo Ragno di Tom Holland.

Ricordiamo che il film su Venom debutterà, anche in Italia, ad ottobre.