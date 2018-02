I fratelli Russo su Avengers: Infinity War "culmine e nuovo inizio per la Marvel"

Quandodebutterà nei cinema italiani a fine aprile, il Marvel Cinematic Universe iniziato dieci anni con il primonon sarà più lo stesso. Il film, infatti, fungerà da "finale" ma anche da "nuovo inizio" per il Marvel Universe.

Lo sanno bene i fratelli Russo, registi di questa attesissima pellicola, che avranno un compito delicatissimo e importantissimo con Avengers: Infinity War. Lo hanno spiegato in un nuovo speciale incluso nell'edizione home video di Thor: Ragnarok, che da noi arriverà sugli scaffali a marzo: "Ogni storia che la Marvel ha raccontato sin da Iron Man nel 2008, troverà un finale nei prossimi due Avengers. E' il culmine di tutto quello che è stato raccontato fino ad oggi. Con Infinity War ripaghiamo ogni singola storyline e ogni singola piccola anticipazione che c'è stata in tutti e 18 i film che hanno preceduto il nostro. Non c'è mai stato nulla di simile. Essere in grado di, film dopo film, stuzzicare il pubblico con una storia più grossa. Costruire queste storie fino ad una conclusione gigantesca. E, allo stesso tempo, introdurre una nuova direzione per il futuro".

Avengers: Infinity War sarà nelle sale italiane a partire dal 25 aprile mentre un quarto capitolo senza titolo arriverà a maggio 2019.