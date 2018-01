I Fratelli Russo annunciano la fine delle riprese di Avengers 4!

Le riprese di Avengers 4 sono finite! La notizia l'hanno diffusa ivia social network, e qui sotto potete trovare post e foto!

La produzione dell'ultimo film sui Vendicatori è iniziata ad Agosto, poco dopo la fine del terzo capitolo, Infinity War, che vedremo ad aprile. Adesso è arrivata la notizia che Avengers 4 è concluso, le riprese sono finite e quindi, come si dice in Francia, "i giochi sono fatti", quel che sarà, sarà e noi non vediamo l'ora di scoprire il destino dei nostri eroi Marvel!

I Fratelli Russo hanno voluto informarci loro stessi della conclusione dei lavori sul cinecomic MCU, postando la foto della crew che festeggiava la fine delle riprese, con una torta che raffigurava Thanos. Date un'occhiata ed ecco anche la caption: "Russo Brothers ✔ @Russo_Brothers Wrap cake." (Torta di fine riprese)

Avengers 4 è diretto da Joe e Anthony Russo; nel cast dovremmo vedere alcuni personaggi tornare, tra i quali: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautisa, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Michael Rooker, Karen Gillan, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Il prossimo film in uscita dell'MCU è Black Panther, il 16 febbraio; subito dopo potremo vedere Avengers: Infinity War, in arrivo il 25 aprile in Italia.