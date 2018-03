I fratelli Russo aggiornano la copertina di Facebook con un fan poster di Occhio di Falco

I registi di Avengers: Infinity War,, hanno cambiato la loro immagine di copertina di Facebook con un fan poster di Occhio di Falco. Da quando è iniziata la campagna promozionale del film, è parso sempre più evidente della marginalità del personaggio, vista la sua assenza nei trailer e nei poster diffusi.

Nonostante Jeremy Renner sia nella lista ufficiale del cast del film, non ci sono altri indizi concreti della presenza del personaggio nel film. Per settimane molti sul web hanno scherzato sulla questione, anche lo stesso Renner. E ora ad alimentare la questione ci si mettono anche i Russo. Considerando che Avengers: Infinity War è il film che unisce praticamente tutto il team di supereroi del Marvel Cinematic Universe, è bizzarra la decisione di escludere da qualsiasi materiale promozionale il personaggio di Jeremy Renner, per quello che si preannuncia come la fase clou dell'intero MCU.

Seguendo la loro pagina Facebook ufficiale, i Russo hanno modificato la loro immagine di copertina, pubblicando un fan poster, creato da BossLogic, che vede protagonista esclusivamente il personaggio di Occhio di Falco, ad eccezione di Thanos.

I registi non hanno commentato il cambio d'immagine ma inevitabilmente i fan si sono accorti. Rimane il fatto che Occhio di Falco molto probabilmente non sarà tra i personaggi principali del film, così come Ant-Man. Tuttavia Clint Barton potrebbe essere un personaggio centrale nella seconda parte, in uscita nel 2019, dove potrebbe prendere il posto di Ronin.

Anthony e Joe Russo sembrano molto fiduciosi sul lavoro svolto e ultimamente si sono divertiti molto a scherzare sugli indizi attraverso i trailer e su questioni come la Gemma dell'Infinito, finora mai apparsa in nessuno film dell'MCU.

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 25 aprile.