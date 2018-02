I fratelli Duplass stringono un nuovo accordo per quattro film con Netflix

I registihanno firmato un nuovo contratto per altri quattro film con. La piattaforma streaming ha letteralmente scombussolato l'intera industria cinematografica, alterando le modalità con le quali il pubblico fruisce l'intrattenimento. La distribuzione di Netflix ha sinora dimostrato di non aver paura di correre rischi.

Il tutto in mezzo a successi notevoli (Bright), sorprese (The Cloverfield Paradox) e relative delusioni (War Machine).

Alle origini dell'inserimento di Netflix nell'industria cinematografica, ci fu l'accordo per il debutto proprio dei fratelli Duplass con il loro film The Puffy Chair. Da allora i prolifici cineasti si sono alternati senza problemi fra scrittura, regia e produzione dei loro film indipendenti come A casa con Jeff e Baghead, oltre a recitare in vari show come The Mindy Project e Togetherness (di cui sono stati anche produttori esecutivi), per non parlare della serie antologica Room 104.

Ora, Variety, riporta che i fratelli Duplass hanno firmato un accordo che conferisce a Netflix i diritti esclusivi sui loro prossimi quattro film. Il primo di questi è un film ancora senza titolo, con Mark Duplass, Ray Romano e la regia di Alex Lehmann, già collaboratore dei due fratelli in Blue Jay.

Questo nuovo lavoro sarà una storia che racconterà di amicizia, mortalità e sport inventati.

"Quando realizzi film per Netflix, milioni di persone in tutto il mondo li guardano. Questa non è affatto una cosa terribile per un regista indipendente. Poiché Netflix continua a crescere e a sviluppare nuovi modi per raggiungere gli spettatori, non potremmo essere più entusiasti di far crescere la nostra partnership" hanno spiegato i fratelli.

Non esistono altri cineasti che hanno sposato così tanto la causa di Netflix in questi anni come i fratelli Duplass: nei loro progetti, sempre caratterizzati da atmosfere semplici e mai esagerate, Netflix dimostra di aver sempre creduto, alternandoli a produzioni più imponenti come The Irishman di Martin Scorsese.

Entro fine anno verranno distribuiti anche altri due film dei Duplass, intitolati Duck Butter e Outside In.