I finti baffi di Gal Gadot alimentano le battute su Justice League

I lavori per Wonder Woman 2 inizieranno prestissimo, come rivelato dalla regista Patty Jenkins, ma la protagonista Gal Gadot ha già trovato un modo molto simpatico per attirare l'attenzione. L'attrice israeliana si è mostrata su twitter esibendo degli splendidi baffi finti ispirati a quelli del grande Charlie Chaplin.

Il post dell'attrice ha alimentato nuovamente una serie di battute dei fan su Henry Cavill che, durante le riprese di Justice League, era obbligato a tenere dei folti baffi per via del suo impegno con Mission Impossible: Fallout; La rimozione digitale aveva creato nel film un effetto straniante sul voto di Clark Kent, tanto da scatenare l'ironia di molti estimatori e non del film, Henry Cavill compreso.

La bellissima Gal Gadot è l'interprete del film del DC Extended Universe che più ha fatta breccia nel giudizio della critica e nei cuori dei fan; probabilmente se c'è un membro del cast che possa creare un immagine positiva del franchise, con qualche risata, questa è lei. Oltretutto la forte componente sociale del suo personaggio l'ha resa un'icona all'interno del mondo dei cinecomics, e rappresenta una grande speranza dei fan della saga.

L'uscita nelle sale di Wonder Woman 2 è prevista per il 1 Novembre 2019, il film sarà diretto dalla regista del primo film Patty Jenkins.