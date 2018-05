I film di Christopher Nolan si guadagnano un Trailer Onesto "combinato"!

Avete mai pensato di vedere un Honest Trailer per un film di Christopher Nolan? Beh, eccolo qui! E le racchiude tutte, le pellicole dell'apprezzato regista, unite nello spassoso - e onesto, naturalmente - video che vi mostriamo nel player. Date un'occhiata...

Gli Screen Junkies hanno creato una specie di "evento" per Nolan, come fu per il trailer onesto che fecero dedicato alle donne nei film. In questo video possiamo pertanto vedere i film del regista, che, nell'ordine sono:

Following del 1998 Memento del 2000 Insomnia del 2002 Batman Begins del 2005 The Prestige del 2006 The Dark Knight del 2008 Inception del 2010 The Dark Knight Rises del 2012 Interstellar del 2014 Dunkirk del 2017

Attenzione, amanti di Nolan, come sempre, i ragazzi dietro la realizzazione di questi video spassosi "non le mandano a dire" e iniziano subito prendendosela con i numerosi twist della trama che il regista è solito usare durante le sue narrazioni.

Che ne dite? siete d'accordo con le considerazioni degli Screen Junkies?

Sinossi di Dunkirk: "Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una rocambolesca operazione di ripiegamento. Il piano di evacuazione coinvolge anche le imbarcazioni civili, requisite per rimpatriare il contingente e continuare la guerra contro il Terzo Reich. L'impegno profuso dalle navi militari e dalle little ship assicura una "vittoria dentro la disfatta". Vittoria capitale per l'avvenire e la promessa della futura liberazione del continente."