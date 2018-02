I Feel Pretty: anticipata l'uscita della commedia con Amy Schumer

La commedia con, uscirà nei cinema in primavera e non in estate com'era originariamente previsto. Con oltre quaranta milioni di visualizzazioni il trailer ha suscitato una forte aspettativa sul film, e il primo test screening di settimana scorsa ha estasiato il pubblico, anche per il messaggio di fiducia che trasmette.

STXfilms ha deciso quindi di spostare l'uscita del film, dal 29 giugno al 27 aprile. I Feel Pretty racconta la storia di Renee Barrett, una donna consapevole di quelli che la società definisce dei difetti, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto fisico. Durante una lezione di spinning, Renee cade dalla bicicletta e picchia la testa. Quando si risveglia si ritrova nel corpo di una bellissima donna, ottenendo la sicurezza che non ha mai avuto. In realtà il suo aspetto fisico non è mai cambiato.

Il film è diretto dagli sceneggiatori Abby Kohn e Marc Silverstein, alla loro opera prima da registi. La produzione del film è affidata a Wonderland Sound e Vision di McG, in collaborazione con Amy Schumer e Kevin Kane.

Nota per essere la la co-produttrice, co-sceneggiatrice e protagonista dello show Inside Amy Schumer, in onda su Comedy Central, vincitrice di due Emmy Awards, Amy Schumer ha recitato al cinema nei film Cercasi amore per la fine del mondo di Lorene Scafaria, Un disastro di ragazza di Judd Apatow, per il quale vince un Critics Choice Award e viene nominata ai Golden Globes, Fottute! di Jonathan Levine e Thank you For Your Service di Jason Hall, al fianco di Miles Teller e Haley Bennett.