I Fantastici 4: John Krasinski, Emily Blunt, Zac Efron e John Cena immaginati da BossLogic

Riecco spuntare il "prezzemolino" BossLogic: l'artista digitale stavolta immagina gli attori John Krasinski, Emily Blunt, Zac Efron e John Cena nei panni dei Fantastici 4, date un'occhiata!

BossLogic ha già preso alcuni tra i più popolari fan-casting per i ruoli di superereoi e ci ha fornito interpretazioni fantastiche di come gli attori sarebbero potuti apparire nei loro rispettivi ruoli, se mai fossero entrati a far parte del fiorente universo cinematografico dei Marvel Studios.

L'artista, stavolta, ha immaginato la coppia John Krasinki e Emily Blunt (A Quiet Place) nei panni di Reed Richards e Sue Storm, Zac Efron (Baywatch) nei panni di Johnny Storm / La Torcia Umana e John Cena (Blockers) nei panni di Ben Grimm / La Cosa.

Ecco i tweet di BossLogic:

"BossLogic ✔ @Bosslogic The Fantastic Four - MCU @MarvelStudios @johnkrasinski #EmilyBlunt @ZacEfron @JohnCena #FantasticFour"

L'artista ha poi seguito il suo post con un altro, che mostra come potrebbe essere Mads Mikkelsen come Dottor Doom, taggandolo come fa di solito quando si occupa di questo genere di arte.

"BossLogic ✔ @Bosslogic Been waiting for a dope #drdoom as long as I have been waiting for @drdre #detox - #MadsMikkelsen"

Krasinski e la Blunt sono stati una delle scelte preferite dai fan per i ruoli di cui sopra, ma la fiamma si è riaccesa all'inizio di questa settimana, grazie ai commenti di Krasinski, quando l'attore-regista cioè, ha espresso il desiderio di interpretare il ruolo di Reed Richards.

BossLogic ha anche risposto a un paio di commenti sul suo post, giustificando le sue scelte del cast. Quando gli è stato chiesto perché abbia pensato a Efron per il ruolo di Johnny Storm, piuttosto che qualcun altro, BossLogic ha detto:

"Trovo @ZacEfron perfetto per interpretare il ruolo dello sciocco/arrogante ma allo stesso tempo bravo ragazzo"

E a un utente scettico sull'abilità recitativa di Cena, l'artista ha risposto:

"Se hai visto alcune delle ultime cose fatte da @JohnCena noterai che è abbastanza bravo e sta migliorando; in più La Cosa non è così complesso da far rivoltare le persone (I miei 2 centesimi)"

La vendita di Fox a Disney dovrebbe chiudersi entro i prossimi due mesi. Una volta concluso l'accordo, Disney acquisirà i diritti cinematografici e televisivi della prima famiglia della Marvel: i Fantastici Quattro. E alla fine vedremo la famiglia arrivare nel MCU.