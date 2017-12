I fan non amano la versione senza elmo di Thanos e la rete gliene offre diversi tipi!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

I fan si sono messi alla ricerca spasmodica di un cappello per il villain Thanos . Nel nuovo trailer di Avengers: Infinity War , il titano appare in una versione particolarmente strana, senza il suo elmo: ha la testa pelata e quindi il look, se vogliamo, incute un po' meno timore del solito, voi che ne pensate?

People are complaining about Thanos not wearing a hat. So I gave him one.#InfinityWar pic.twitter.com/85JQVWN7Tt — 🎄🎁Bryan "Jolly" Daugherty❄️☃️ (@JediKnight97) November 29, 2017

I think the central crisis of #AvengersInfinityWar might be Thanos trying to find who stole his hat. pic.twitter.com/9Lnk9EqwrD — Joseph Scrimshaw (@JosephScrimshaw) November 29, 2017

I have one small complaint about the #InfinityWarTrailer

Thanos without his helmet bothers me; Its like LL Cool J without a hat...it just looks off #InfinityWar pic.twitter.com/L4qv0AOAIT — Derek (@Latin4Cookies) November 29, 2017

Someone found a hat for Thanos pic.twitter.com/lTDqeWZwLR — Starfleetmom (@starfleetmom) November 29, 2017

If you're gonna show Thanos without his hat at least DON'T DIGITALLY REMOVE HIS ASSISTANT, BORSH, THAT LIVES ON HIS HEAD! #InfinityWar pic.twitter.com/lyfu6WN7Uy — Alex Pardee (@alexpardee) November 29, 2017