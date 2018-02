I fan DC stanno pianificando di sabotare Rotten Tomatoes per Black Panther

Al peggio non c'è mai fine... e alla stupidità, nemmeno. Ebbene si, perché(grazie alla segnalazione di) ha svelato un piano "che potrebbe sabotare la percentuale di gradimento del pubblico sul popolare sitonei confronti di Black Panther.

Il gruppo è composto da fan della DC Comics - se ne contano 2000 - che, in un gruppo, hanno pianificato un attacco per il 14 febbraio per portare la percentuale di gradimento del cinefumetto dei Marvel Studios al voto più basso possibile. Questo perché, secondo loro, la percentuale di gradimento da parte del pubblico e della critica nei confronti dei cinecomics DC è troppo basso. Una vendetta, dunque.

Il gruppo ha lanciato l'iniziativa con degli hashtag poco carini quali #DCOverMarvel #BringDownDisney e #FuckMarvelStudios. Il loro obiettivo non si ferma soltanto a Black Panther: i fan DC sono pronti a ripetere l'iniziativa per Avengers: Infinity War ed i prossimi serial Netflix dedicati ai supereroi Marvel. E non solo. Il gruppo afferma di essere responsabile per aver fatto sì che la percentuale di gradimento del pubblico nei confronti di Star Wars: Gli Ultimi Jedi su Rotten Tomatoes sia piuttosto bassa. Ed infatti, lo è ed è una cosa che Screenrant aveva già notato da tempo e per questo aveva definito quella percentuale "falsa".

Infine il gruppo minaccia di spoilerare la pellicola ai fan della Marvel e al pubblico per puro piacere.

Lasciamo a voi i commenti.