I due supereroi al centro del poster ufficiale di Ant-Man and the Wasp

I Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo poster ufficiale dal prossimo cinefumetto dello studio, Ant-Man and the Wasp, in arrivo ad agosto in Italia. Potete ammirarlo comodamente in calce alla notizia.

In Ant-Man and the Wasp, Scott Lang è agli arresti domiciliari fin quando Hope e suo padre, il Dr. Hank Pym (Michael Douglas) richiederanno il suo aiuto per una missione particolarissima. Ad aiutarlo nella missione Hope, che si sdoppia nella supereroina Wasp. La regia, come il precedente capitolo, è stata affidata a Peyton Reed. Oltre al trio di protagonisti, ovvero Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas, torneranno anche Michael Pena, David Dastmalchian, Judy Greer, Tip 'T.I.' Harris, Bobby Cannavale e la giovane Abby Ryder Fortson.

I villain saranno interpretati da Walton Goggins e da Hannah John-Kamen, mentre il film introduce anche due volti noti ai fan del fumetto originale: il Dr. Bill Foster (Laurence Fishburne) e l'agente Jimmy Woo (Randall Park). Ad interpretare la Wasp originale - nonché madre di Hope e moglie di Hank -, Janet Van Dyne, c'è niente di meno che Michelle Pfeiffer.

Ant-Man and the Wasp arriva a luglio in USA mentre in Italia quest'agosto.