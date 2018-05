I due micro-eroi in azione nel nuovo full trailer di Ant-Man and the Wasp

UPDATE: è disponibile anche la versione italiana che trovate dopo il salto.

Sono passati solo pochi giorni dall'arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo di Avengers: Infinity War - che sta, letteralmente, sbancando i botteghini - e i Marvel Studios ci presentano già il loro prossimo film del Marvel Cinematic Universe.

Stiamo parlando di Ant-Man and the Wasp, nuovo episodio della maxi-saga ambientato prima degli eventi di Infinity War e che - interessante - si collegherà direttamente ad Avengers 4, che arriverà a maggio 2019. Oggi vi presentiamo il nuovo trailer ufficiale, che trovate all'interno della notizia.

In Ant-Man and the Wasp, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul Rudd) è agli arresti domiciliari. Ma una nuova minaccia lo costringe a tornare a vestire i panni di Ant-Man e a collaborare con la sua fiamma, Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), che diventerà Wasp. In questo sequel Lang e Hope dovranno anche tornare nel Regno Quantico alla ricerca della madre di lei, Janet (Michelle Pfeiffer), la Wasp originale.

Dal precedente film del 2015, sempre diretto da Peyton Reed, torneranno anche Michael Douglas, Bobby Cannavale, Michael Pena, David Dastmalchian, Tip 'T.I.' Harris, Abby Ryder Fortson e Judy Greer. Tra le new entry Randall Park (Agente Jimmy Woo), Hannah John-Kamen (la villain, Ghost), Walton Goggins (Sonny Burch) e Laurence Fishburne (Dr. Bill Foster).

Il film, prodotto dai Marvel Studios, arriverà nei cinema a luglio; in italia da agosto.