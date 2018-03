I concept scartati di Justice League e Batman v Superman svelano delle sorprese

Siache l'ultimo Justice League sono stati due film molto divisivi per il pubblico di tutto il mondo e, per la stessa critica.

Ed oggi vi proponiamo una serie di concept da entrambe le pellicole. Per il recente Justice League abbiamo un concept raffigurante Lex Luthor (Jesse Eisenberg) in prigione. Per Batman v Superman: Dawn of Justice abbiamo molti più concept: dagli studi del costume di Batman alla rappresentazione dell'incubo di Bruce Wayne, passando per i primi artwork di Doomsday.

Interessante notare come uno dei concept raffiguri il villain Metallo che, però, nella pellicola finale non appare.

In Justice League tornano i famosi eroi della DC Comics. Dopo gli eventi di Batman v Superman: Dawn of Justice, e la morte di Superman, Batman (Ben Affleck) decide di formare, insieme a Wonder Woman (Gal Gadot), una squadra di metaumani pronti a combattere un nemico formidabile che ha le fattezze di Steppenwolf (Ciaran Hinds), signore della guerra, pronto a reclamare Tre Scatole Madri. Per questo Batman e Wonder Woman ingaggiano il timido e goffo Flash (Ezra Miller), il possente re dei mari Aquaman (Jason Momoa) e il metà uomo-metà macchina Cyborg (Ray Fisher).