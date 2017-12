I concept art esclusivi di Kingsman: Il Cerchio d'Oro mostrano le prime idee sul film

I concept art esclusivi diffusi dalla Fox sul sequeloffrono uno sguardo ai primi progetti del film. Mentre la maggior parte degli adattamenti dei fumetti tendono a concentrarsi sui supereroi, la Fox ha introdotto un diverso tipo di approccio al genere nel 2015, con

Basato sulla serie di fumetti Kingsman, scritta da Mark Millar e Dave Gibbons, Secret Service è stato un vero e proprio successo al botteghino, capace di guadagnare oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 81 milioni di dollari.

Questo successo portò naturalmente al sequel, Kingsman: Il Cerchio d'Oro, con il regista e co-sceneggiatore Matthew Vaughn di nuovo al timone del progetto, insieme alla co-sceneggiatrice Jane Goldman. Nel cast tornarono Taron Egerton, Colin Firth e Mark Strong, insieme alle new entry Jeff Bridges, Channing Tatum, Halle Berry e Julianne Moore. Nonostante l'apprezzamento della critica si sia rivelato più tiepido rispetto al primo capitolo, il seguito ha conquistato i fan, permettendogli d'incassare circa 400 milioni di dollari.

I concept art concessi in esclusiva dalla Fox danno un'idea di come sono state create le immagini, visto che Kingsman: Il Cerchio d'Oro ha sbalordito visivamente gli appassionati.