I comici Cheech Marin e Tommy Chong vorrebbero Kevin Hart e The Rock in Up in Smoke 2

Le leggende comiche Cheech Marin e Tommy Chong hanno rivelato chi vorrebbero vedere nei loro ruoli per un eventuale sequel del loro cult, Up in Smoke. Molto prima che ci fossero Seth Rogen e James Franco o Jay & Silent Bob infatti, c'erano Cheech e Chong.

Questi attori comici, facenti parte del movimento cosiddetto della "controcultura," hanno iniziato la carriera cinematografica con Up in Smoke del 1978, che incassò 44 milioni di dollari al box office, nonostante sia stato deriso dalla critica. Negli anni successivi all'uscita del film, è diventato un vero classico di quello che sarebbe poi diventato un intero genere, la stoner comedy.

I successivi film di Cheech e Chong sono stati molto popolari nei primi anni '80, con la loro ascesa che, alla fine, ha iniziato il declino nel 1985. Il duo è poi tornato a lavorare insieme per il film animato di Cheech e Chong del 2013, che ha adattato molti dei loro pezzi classici per il pubblico moderno. Nel corso degli anni si è parlato di un sequel di Up in Smoke, il film che ha dato il via a tutto, ma finora nulla si è concretizzato.

Tuttavia, qualora poi qualcuno decidesse di dare effettivamente il via al progetto del sequel, a Cheech e Chong è stato chiesto - durante l'apparizione dei due al The IMDb Show - chi vedrebbero bene nei loro ruoli e hanno risposto: Kevin Hart e Dwayne Johnson!

I due attori, lo sappiamo, hanno lavorato insieme più di una volta, nel successo Jumanji: Benvenuti Nella Giungla, attualmente in programmazione al cinema, e nella commedia d'azione Central Intelligence. Inutile dire che Up in Smoke 2 sarebbe un tipo di progetto molto diverso per i due attori, ma chissà...

In teoria, potrebbe essere divertente vedere Dwayne Johnson provare a interpretare questo tipo di commedie, ma allo stesso tempo, il percorso dell’attore finora contrasta con tutto ciò che la stoner comedy rappresenta. Al contrario, Hart ha un background completamente comedy, perciò sarebbe perfetto, che ne dite?