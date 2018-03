I cinema americani AMC trasmetteranno una gigantesca maratona di tutto l'MCU prima di A:IW

Per i fortunati spettatori americani che volessero "recuperare" in sala l'intero MCU prima di vedere, i cinema AMC Theaters trasmetteranno tutti i film dell'Universo Cinematografico Marvel. Un vero sogno.

Da un punto di vista puramente oggettivo, non esiste un franchising cinematografico attualmente più attivo dell'MCU dei Marvel Studios. Sia che uno ami l'Universo Cinematografico Marvel o che lo detesti, questi film sui supereroi guadagnano prevalentemente recensioni positive da parte della critica, e tendono sempre a fare molto bene al botteghino: 18 film hanno "racimolato" 14,6 miliardi in tutto il mondo, finora.

E poi i Marvel Studios hanno già fatto partire questo 2018 "col botto", grazie all'incredibile successo che sta ottenendo Black Panther, attualmente in programmazione nelle sale di tutto il mondo.

Avengers Infinity War è di sicuro il film più atteso dell'anno per quanto riguarda la Casa delle Idee e c'è da dire, come molti sospetteranno, che senza i 18 film precedenti, di certo, non si sarebbe arrivati all storia clou dei Vendicatori. Pertanto AMC cinema ha deciso di fare un recap in sala di tutto ciò che ci ha portati fino a questo punto, alla battaglia contro il Titano Pazzo Thanos, quindi. Per coloro che se la sentiranno (e che vivono in USA), la maratona durerà ben 31 ore (!)

Per adesso non ci sono ancora informazioni definitive su biglietti e modalità, ma è comunque molto interessante pensare ad una maratona di proporzioni così enormi, non trovate?

Se la facessero anche in Italia voi ci andreste? Ditecelo nei commenti!

Avengers: Infinity War arriva in sala il 27 aprile prossimo!