I Chainsmokers realizzano un film ispirato alla loro canzone 'Paris'

Come i Plain White T prima di loro (che realizzeranno un serial tv ispirato alla loro canzone Hey There Delilah), anche i Chainsmokers hanno deciso di trasporre, per immagini, una delle loro hit più famose.

E' il The Hollywood Reporter a confermare che il duo composto da Drew Taggart e Alex Pall hanno ricevuto il semaforo verde dalla Tri-Star per produrre un adattamento cinematografico della loro famosissima canzone "Paris". I due produrranno il progetto attraverso la loro nuova casa di produzione, la Kick the Habit Productions, mentre l'autore di Pitch Perfect Mickey Rapkin scriverà la sceneggiatura; Dan Marcus supervisionerà il progetto.

"Siamo entusiasti di aver lanciato la Kick the Habit Productions, mentre continuiamo a colmare il divario tra la nostra visione artistica complessiva, l'industria dell'intrattenimento nel suo insieme e i nostri fan. L'era di essere solo un musicista è finita e siamo entusiasti di procedere in questa impresa per curare, produrre e creare progetti significativi" ha spiegato il duo in un comunicato stampa.

Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo.