I Cavalieri dello Zodiaco: in arrivo un nuovo live action?

I Cavalieri dello Zodiaco potrebbero avere un altro live-action in arrivo. La Tencent Film Culture Communication (Tencent Pictures), lo ha annunciato poche ore fa.

La notizia è che la compagnia del gruppo Tencent, che ha la sua sede a Shanghai, ha tutta l'intenzione di realizzare una altro adattamento di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, con attori veri. Al momento però, non c'è ancora alcuna conferma se si tratterà di una serie tv o di un film vero e proprio, tratto dall'opera di Masami Kurumada.

Quel che sappiamo, è che ci sono già altri progetti in corso d'opera per I Cavalieri dello Zodiaco, sia una nuova serie su Netflix, che un film. Tuttavia, per ulteriori notizie, vi rimandiamo al link fonte, dove c'è anche un video dell'evento all'interno del quale è stata annunciata la news. Cliccate pure QUI.



Però è in giapponese!