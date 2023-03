Hypnotic, finalmente un primo sguardo al thriller di Robert Rodriguez con Ben Affleck

Finalmente il nuovo film di Robert Rodriguez Hypnotic con protagonista Ben Affleck si è mostrato attraverso una prima foto ufficiale, in vista del suo debutto con una versione work-in-progress alla nuova edizione del SXSW Film Festival di Austin, in Texas, il 12 marzo prossimo.

L'immagine, pubblicata in esclusiva da Variety, mostra il protagonista Ben Affleck in azione in quella che sembrerebbe una prima fase di indagine ed è disponibile in calce all'articolo. Sebbene i dettagli sulla trama del film rimangono scarsi, dal poco che sappiamo Hypnotic segue la storia di un detective (Affleck) che sta indagando su una serie di crimini inspiegabili mentre cerca la figlia scomparsa, scomparsa in qualche modo legata ad un programma governativo segreto. Oltre ad Affleck, Hypnotic include nel cast anche Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley e William Fichtner, con la Finley nel ruolo della figlia scomparsa del protagonista.

Il film non è ancora ultimato e non ha ancora ricevuto una data d'uscita ufficiale, ma Rodriguez ha deciso di organizzare una prima proiezione del montaggio attuale per dare ai partecipanti al festival un assaggio di ciò che la versione finale di Hypnotic rappresenterà. Rodriguez non è estraneo al SXSW, con il nativo del Texas che ha presentato in anteprima il suo film del 2019 Red 11 proprio su quegli schermi. Un atto d'amore dell'autore nei confronti del film, che ha sviluppato Hypnotic nel corso degli ultimi due decenni e in precedenza aveva descritto il film come un thriller alla Hitchcock sotto steroidi.

Ben Affleck, nel frattempo, si sta preparando al grande ritorno alla regia con Air, nel quale ha anche recitato al fianco dell'amico Matt Damon per raccontare la storia di come la Nike ingaggiò la leggenda dell'NBA Michael Jordan e diede vita al brand Nike Air Jordan. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Air, che in Italia uscirà il 6 aprile con Warner Bros.