Hypnotic, Robert Rodriguez e Max Borenstein insieme per lo sci-fi thriller di Studio 8

Il primo è attualmente occupato nella post-produzione dell'atteso Alita: Battle Angel , mentre il secondo ha appena terminato il lavoro su, mauniranno presto le forze per l'interessante

A riportare la notizia è stato oggi il puntualissimo Hollywood Reporter, che a scritto come il regista e lo sceneggiatore svilupperanno insieme questo nuovo progetto sci-fi per Studio 8. Rodriguez aveva già scritto la sceneggiatura del film, ma adesso Borenstein la riprenderà in mano per una nuova stesura. Il regista di Sin City figurerà anche come produttore.



Hypnotic è descritto al momento come "un thriller poliziesco con marcati elementi fantasy", il che potrebbe riportare alla mente il recente e criticatissimo Bright di David Ayer, anche se lì c'erano elementi di fantasy urbani che qui non vengono accennati. La speranza è di vedere un titolo sci-fi a suo modo innovativo e ricco dello stile di Rodriguez, magari con una trama corposa e ben sviluppata dallo stesso Borenstein.



Attualmente Hypnotic è nelle primissime fasi di pre-produzione, quindi non c'è né un cast né una data d'uscita ufficiale. Vedremo quanto velocemente si muoverà il progetto, ma tra Alita e Godzilla: King of the Monsters le speranze di avere aggiornamenti a breve sono davvero ridotte.