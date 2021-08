Hypnotic, Robert Rodriguez sul suo nuovo film: 'È come Hitchcock sotto steroidi'

Occupato con la post-produzione dell'attesissimo Il libro di Boba Fett per Disney+, Robert Rodriguez si sta attualmente preparando a dirigere il suo nuovo e atteso lungometraggio, l'annunciato Hypnotic con Ben Affleck, e in una recente intervista con Collider il regista ha avuto modo di parlare del film.

A tal proposito ha spiegato:



"È come se fosse un thriller di Hitchcock sotto steroidi. È tutto ciò che posso dire. Quando avrete modo di vedere il primo trailer ufficiale direte 'ok, ho capito. Sono già lì'. È quel tipo di film. Un sacco di colpi di scena, di svolte narrative. Sono molto entusiasta. È un film quasi in tempo reale e ha un grandissimo cast. Sarà un film davvero energico. È una delle mie storie preferite. Ho cominciato a scriverlo nel 2002, quindi è anche uno dei titoli che ho desiderato realizzare da più tempo. Sono molto emozionato del fatto che potrò finalmente farlo".



Scritto dallo stesso Rodriguez insieme a Max Borenstein, Hypnotic vede nel cast anche Alice Braga, per una data d'uscita ancora da confermare. Le riprese dovrebbe comunque cominciare entro la fine dell'anno, dunque dovrebbe uscire tra il 2022 e il 2023.



Diteci come sempre cosa ne pensate lasciando un commento in calce alla notizia.