Hypnotic, Robert Rodriguez ammette: 'Ho girato il film in 24 giorni di riprese'

Robert Rodriguez torna dietro la macchina da presa con Hypnotic, pellicola con protagonista Ben Affleck nei panni di un detective che cerca di affrontare il trauma della figlia scomparsa. La decisione di rivolgersi ad una sensitiva cambierà totalmente gli equilibri della sua mente.

Hypnotic, come al solito, si conferma uno di quei prodotti a basso budget a cui Rodriguez sembra costantemente puntare. Dopo aver lavorato con grandissime disponibilità economiche in The Mandalorian, pare che il regista si trovi maggiormente a suo agio gestendo poco denaro e cercando, ugualmente, di realizzare qualcosa capace di rimanere e di portare un briciolo di novità. Questo ragionamento è stato fatto anche nella realizzazione di Hypnotic che è stato girato in pochissimo tempo a causa delle restrizioni Covid.

Lo stesso Rodriguez ha definito il suo film come un "Hitchcock con gli steroidi", lasciando già intuire l'atmosfera dell'intero film. Mentre nel primo trailer di Hypnotic Ben Affleck mostra le sue doti di investigatore, il regista ha parlato dei tanti tagli al budget avuti durante la produzione del film. "Sarebbero stati 55 giorni (di riprese), il che è piuttosto lussuoso per me. È un sacco di tempo, va bene" ha raccontato. "Ma poiché abbiamo dovuto chiudere tre volte, ogni volta che venivamo chiusi dovevamo trovare soldi nel budget, e quindi il modo più semplice per tagliare il budget era tagliare i giorni" ha spiegato rivelando di essere arrivato a realizzare il film in 24 giorni di riprese piene.

